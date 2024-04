Coppa Italia, Scamacca squalificato per Juve-Atalanta: “Ammonizione ingiusta”

Nel corso della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina Scamacca è stato ammonito ed essendo diffidato dovrà saltare la finale contro la Juve. Un giallo che non è stato accolto con positività dai nerazzurri, tanto che il vice allenatore della Dea Gritti al termine della partita ha detto: "Non gli prende mai il piede, semmai lo tocca con la gamba alta. Guardate dove atterra il piede, il contrasto c'è probabilmente di anca e ginocchio. Ma va diretto su cosa? Io ammonisco se arriva sul piede o sulla caviglia. Questo è un contrasto falloso, ma non da ammonizione. Allora non si può più fare un contrasto. È un fallo e finisce li. Non gli va sul piede. Come si può ammonire per una cosa del genere? Probabilmente lo prende con il corpo, ma non è da ammonizione".