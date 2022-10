Coppa Italia, il Monza batte l’Udinese. Agli ottavi il match con la Juve

Emozioni, gol e spettacolo alla Dacia Arena di Udine dove ieri sera ha avuto luogo Udinese-Monza, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Il Monza dopo essere andato in vantaggio nel finale del primo tempo, all'inizio della seconda frazione di gioco si è subito fatto recuperare e poi superare dai padroni di casa. I biancorossi, però, non si sono arresi e grazie ai cambi hanno segnato due gol nel giro di appena due minuti.