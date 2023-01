Juve, designato l’arbitro per la sfida di Coppa Italia con il Monza

Dopo la disfatta del Maradona contro il Napoli, la Juventus deve voltare pagina. Giovedì sera la squadra di Massimiliano Allegrisarà impegnata all'Allianz Stadium contro il Monza, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida in cui la squadra bianconera sarà chiamata al riscatto, dosando le energie in vista della prossima gara di campionato. Domenica sera infatti, sempre tra le mura amiche dello Stadium, ci sarà il match con l'Atalanta di Gasperini.