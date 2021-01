Coppa Italia – Le probabili formazioni di Juventus-SPAL

TORINO – La Juventus è ripartita a pieno nella propria stagione. La scorsa settimana, infatti, i bianconeri hanno conquistato la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli di Rino Gattuso, mettendo così in bacheca il primo trofeo stagionale. Domenica, invece, la Vecchia Signora ha battuto il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel lunch match delle 12:30 per 2-0. Con i tre punti conquistati nell’ultima giornata, dunque, la Juve si avvicina di nuovo alla vetta della classifica, rilanciandosi nella corsa Scudetto. Il Milan e l’Inter, infatti, hanno fatto entrambe un passo falso, perdendo alcuni punti importanti rispettivamente contro Atalanta e Udinese. Adesso, i bianconeri sono a -7 dai rossoneri e a -5 dai nerazzurri, ma hanno ancora una gara da recuperare.

Domani sera, invece, la Juve tornerà in campo per affrontare la SPAL nei quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021. Negli ottavi, la squadra era passata ai supplementari contro il Genoa, mentre adesso se la vedrà di nuovo in casa contro i ferraresi. Alla vigilia della sfida, Andrea Pirlo e il suo collega Pasquale Marino stanno ultimando le scelte per i 22 che scenderanno in campo. Il tecnico della Vecchia Signora farà riposare alcuni titolari, come Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, mentre dovrà ancora fare a meno di Alex Sandro e di Paulo Dybala. L’allenatore dei biancoazzurri, invece, cercherà di far scendere in campo il miglior 11 possibile, per tentare di strappare una qualificazione incredibile.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Juventus-SPAL:

JUVENTUS (4-4-2) – Buffon; Dragusin, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata. All.: Andrea Pirlo.