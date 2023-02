Coppa Italia: la storia bianconera ai quarti della competizione

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Lazio nella partita secca valevole per l'accesso alle semifinali

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Lazio nella partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ripercorso le sfide del passato.

"Negli ultimi anni la Juventus ha affrontato i quarti di Coppa Italia in sfida secca, come prevede la formula. La scorsa edizione in cartellone ci fu Juventus-Sassuolo, deciso da una grande azione di Dusan Vlahovic. Andiamo a scoprire chi sono stati alcuni dei protagonisti nelle ultime 5 volte che il passaggio del turno è stato interno a un percorso culminato con l'alzata di coppa finale.