Juventus Next Gen: arriva la vittoira contro il Sangiuliano City

La squadra bianconera militante in Serie C ha vinto la paratita contro il Sangiuliano valevole per la Coppa Italia di Serie C

redazionejuvenews

La JuventusNextGen proseguirà il suo cammino nella Coppa Italia di Serie C, grazie alla vittoria ottenuta ieri Sea contro il SangiulianoCity, analizzata tramite il sito internet della formazione bianconera.

"La Juventus Next Gen prosegue il suo cammino in Coppa Italia Serie C. Il gol di Cudrig al 35' decide l'infinito faccia a faccia con il Sangiuliano City e consegna ai bianconeri il pass per i quarti di finale al termine di una sfida difficile, intensa e combattuta fino all'ultimo secondo

LA PARTITA

Come spesso accade nei match da dentro o fuori il peso della posta in palio evita alla contesa di decollare in avvio. I primi minuti sono contrassegnati da grande attenzione da una parte e dall'altra, dando vita alla più classica delle fasi di studio. A scuotere la sfida ci provano, superato il quarto d'ora, Zanon da una parte e Soulé, al termine di una splendida azione personale, dall'altra. Entrambi i tentativi, però, non inquadrano lo specchio della porta.

Il primo vero pericolo per i padroni di casa ha la firma di Da Graca. Bel cross di Verduci, stacco a centro area dell'attaccante che, però, non riesce ad angolare la sua deviazione. Sposito blocca. La risposta del Sangiuliano arriva intorno alla mezz'ora, quando la squadra si fa vedere con più convinzione nei pressi dell'area juventina. La difesa guidata dalla coppia centrale Riccio-Stramaccioni, però, regge senza che Raina debba preoccuparsi. Il portiere bianconero è bravo, al 33', in uscita bassa a sancire la fine della pressione avversaria.

I ritmi, comunque, iniziano a salire e, alzatosi il livello, viene fuori la Juve. Il minuto è il 35': Cudrig conduce palla da posizione defilatissima sulla sinistra, si accentra e calcia con il destro. Il suo tiro parte bene e una deviazione aggiunge ulteriore veleno alla conclusione, rendendo inutile il tuffo del portiere avversario. Vantaggio bianconero. Vantaggio che regge, senza scossoni, fino all'intervallo.

Dagli spogliatoi i padroni di casa escono agguerriti e al 48' Raina deve già superarsi chiudendo la porta in faccia a Cogliati, lanciato a rete dopo un'imprecisione della difesa di Mister Brambilla. La pressione lombarda, però, continua e così la Juve deve rispolverare una dote esibita già altre volte in questo ultimo, positivo, periodo: la capacità di soffrire senza farsi travolgere.

Il Sangiuliano si riversa in avanti, gli animi si scaldano (rosso per il tecnico Ciceri), e la Juve prova a ribellarsi con Iocolano, entrato al posto di Sekulov. Conclusione dal limite del numero 20: palla che colpisce in pieno il palo a Sposito battuto. Il 2-0 che avrebbe probabilmente chiuso il match porta il Sangiuliano ad alzare ulteriormente il forcing portanto tanti giocatori ad attaccare l'area, con la Juve che in qualche modo se la cava. All'81' serve anche un po' di fortuna: doppia traversa lombarda. Prima colpo di testa dell'ex Alcibiade, con la palla che rimbalza sulla linea di porta, raccoglie Cogliati, fermato anche lui dal legno.

Il cronometro scorre, amico di una Juve sulla difensiva. Il finale è intenso (rosso per Zanon nel Sangiuliano), si spengono anche le luci dello stadio, ma il muro bianconero non crolla. E, alla fine, dopo aver lottato per conquistarli e averli voluti con tutte le forze possibili, ai quarti di finale va la Juventus." (Juventus.com)