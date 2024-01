Coppa Italia, tutte le statistiche in vista di Juve-Salernitana

In vista del match tra Juve e Salernitana in Coppa Italia la Lega Serie A ha pubblicato delle interessanti statistiche sulle due squadre

In vista del match tra Juve e Salernitana in Coppa Italia la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulle due squadre: "Juventus e Salernitana si sono finora affrontate solamente in Serie A TIM; i bianconeri conducono per cinque vittorie a uno, con due pareggi a completare il bilancio.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nel 75% degli incontri disputati contro la Salernitana (6/8); tra le squadre affrontate almeno otto volte nella loro storia, solo contro il Piacenza (83%) i bianconeri hanno fatto meglio.

La Juventus ha sempre segnato almeno due gol in casa contro la Salernitana e dopo una serie di tre successi interni consecutivi senza gol subiti, ha pareggiato 2-2 l’incontro più recente dell’11 settembre 2022.

La Juventus ha superato il turno in tutte le ultime 17 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia; l’ultima squadra che ha eliminato i bianconeri in questa fase del torneo è stata l’Atalanta nel 2004/05.

La Salernitana ha disputato due volte gli ottavi di finale di Coppa Italia, venendo eliminata in entrambe le occasioni: nel 2000/01 in una sfida andata/ritorno contro la Fiorentina, nel 2008/09 in una gara secca contro il Napoli.

La Juventus ha perso l’ultima partita di Coppa italia (0-1 contro l’Inter il 26 aprile 2023) e non subisce due sconfitte consecutive nella competizione dal periodo tra marzo e aprile 2009 (semifinale andata e ritorno contro la Lazio).

La Salernitana ha mantenuto la porta inviolata nell’ultimo incontro di campionato (1-0 vs Hellas Verona) e potrebbe collezionare due clean sheet di fila contando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo scorso (vittoria per 3-0 contro il Monza e pareggio a reti bianche contro la Sampdoria in Serie A TIM in quel caso).

Si sfidano la seconda squadra di questa Serie A TIM per clean sheet collezionati (la Juventus con 10, meno solo dell’Inter a 12) e quella che ha subito più gol in questo campionato (36, la Salernitana).

La Salernitana è una delle due squadre, con il Bologna, contro cui Dusan Vlahovic ha preso parte a più gol tra tutte le competizioni da quando gioca in Serie A TIM (2018/19): sette (cinque reti e due assist); quella granata, inoltre, è l’unica formazione contro cui ha partecipato a tre reti in un singolo match con la maglia della Juventus (doppietta e assist il 7 febbraio 2023).

Dopo aver preso parte ad una sola rete contro la Juventus nelle sue prime 24 sfide in tutte le competizioni, Antonio Candreva ha partecipato a tre gol (due reti, un assist) nelle sue ultime cinque gare contro i bianconeri, andando a segno nella sua ultima presenza all’Allianz Stadium (2-2, 11 settembre 2022)".

(legaseriea.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.