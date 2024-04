Coppa Italia, l’arbitro di Juve-Lazio sarà Massa. Le designazioni arbitrali

Dopo la pesante sconfitta in Serie A la Juve si prepara a sfidare di nuovo la Lazio, questa volta in Coppa Italia. Questa sera, infatti, bianconeri e biancocelesti si affronteranno nell'andata delle semifinali della Coppa Italia 2024. Per la squadra di Massimiliano Allegri, ormai in piena crisi da qualche mese, vincere sarà fondamentale: vietato sbagliare. In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere il match sarà Massa, con Meli e Alassio come suoi assistenti. Il quarto uomo sarà invece Rapuano. Al VAR spazio a Di Paolo, con Abisso come suo assistente al VAR.