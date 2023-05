Coppa Italia, i tifosi della Juve tifano Inter: il motivo

I tifosi della Juve tiferanno l'Inter in finale di Coppa Italia? Sembra quasi una follia ma potrebbe succedere davvero

" Da juventino, da gobbo vero, vorrei che tutti gli italiani supportino l'Inter . Perché alla fine rappresenta l'Italia". Quando Patrice Evra aveva proposto di tifare per l'Inter in Champions League quasi tutti i tifosi della Juve avevano gridato allo scandalo.

Per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, però, i sostenitori della Vecchia Signora potrebbero farlo davvero. Se la Fiorentina dovesse vincere, infatti, soltanto le prime sei squadre in classifica si qualificherebbero alle coppe europee, con il rischio che la Juve (al momento settima) non giochi neanche la prossima Conference League.