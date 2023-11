Coppa Italia, il Torino cade con il Frosinone: la decide un uomo della Juve

Il Torino è stato sconfitto ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dal Frosinone. A decidere la partita uno degli elementi della Juve in rosa

La sconfitta ai supplementari con il risultato di 2-1 costa l'eliminazione dalla Coppa Italia al Torino a favore del Frosinone . I tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 1-1. Uno dei vari elementi della Juventus in prestito ai gialloblù ha poi determinato l'incontro.

Nessuno dei bianconeri era però partito titolare nell'incontro. Sia Enzo Barrenechea che Matias Soulè, titolarissimi nella formazione di campionato di mister Di Francesco sono stati risparmiati. Lo stesso vale per Kaio Jorge, che proprio in Coppa Italia ha esordito servendo l'assist decisivo per il gol del 2-1 di Reinier. Un ottimo biglietto da visita nella speranza dell'attaccante brasiliano della Juventus di trovare sempre più spazio.