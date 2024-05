Coppa Italia, i convocati della Juve per l’Atalanta: c’è Danilo

In vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta andiamo alla scoperta dei convocati della Juve scelti da Allegri

Dopo il deludente pareggio per 1-1 contro la Salernitana la Juve si prepara a sfidare l'Atalanta nella finale di Coppa Italia. Per la squadra di Massimiliano Allegri si tratta di un obiettivo importante da raggiungere, una partita da vincere a tutti i costi. in vista del match il club bianconero ha diramato la lista dei convocati: torna a disposizione Danilo, assente contro i granata. Ecco la lista completa dei giocatori scelti da Allegri: