Coppa Italia: focus sul Genoa

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un focus ricco di statistiche dei bianconeri e dei rossoblu in vista del prossimo match di Coppa Italia contro il Genoa che andrà in scena mercoledì prossimo allo Stadio Marassi di Genova: “Il Genoa ha vinto le ultime due partite di Coppa Italia e non arriva a tre successi di fila nella competizione dal 2006. Nel dettaglio, questo il cammino dei genoani nella competizione: nel dettaglio, a fine ottobre ha battuto in casa il Catanzaro per 2-1 grazie a una doppietta di Scamacca, mentre al turno successivo, il 26 novembre, ha superato “in trasferta” la Samp, nel Derby della Lanterna di Coppa. Ancora una doppietta di Scamacca e una rete di Lerager per l’1-3 finale. Il Genoa ha vinto dunque l’ultima trasferta di Coppa Italia; il Grifone non infila due successi esterni consecutivi nella competizione dal 1996. Allargando lo sguardo al Campionato, ecco alcune statistiche: Il Genoa è la squadra che ha segnato meno gol su palla inattiva (solo uno), la Juventus quella che ne ha subiti meno (quattro) da questa situazione di gioco dopo il Verona (tre) nella Serie A 2020/21. La Juventus vanta l’89% di passaggi riusciti e il 59.7% di possesso palla medio: record in entrambi i casi in questa Serie A. Il Genoa è la squadra che ha giocato meno palloni (231) nell’area avversaria nel campionato in corso, la Juventus quella che ne ha toccati di più (517).

FOCUS GIOCATORI

La Juventus è la vittima preferita di Goran Pandev, contando tutte le competizioni: per il macedone otto gol il 26 sfide contro i bianconeri. Stefano Sturaro, che ha giocato 90 partite e segnato tre gol con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, ha realizzato la sua ultima rete proprio contro i bianconeri, nella partita di campionato dello scorso dicembre. Andrea Masiello ha giocato una partita in bianconero nella Serie A 2004/05. Gianluca Scamacca ha segnato come si diceva una doppietta in ognuna delle quattro partite di Coppa Italia disputate in carriera (otto gol in quattro presenze per lui, incluse appunto quattro nell’edizione in corso). Nel 2007/08 Domenico Criscito ha giocato otto partite di campionato con la maglia della Juventus. Nove partite per Mattia Perin con la maglia della Juventus, tutte nella stagione 2018/19. Le prime 20 partite e il primo gol di Marko Pjaca in Italia sono state con la Juventus nella stagione 2016/17″.