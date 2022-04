Juve-Fiorentina, arbitrerà Doveri. Oggi lavoro di scarico alla Continassa

Mercoledì sera allo Stadium la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Squadra in campo stamattina, designato l'arbitro.

La giornata di ieri ha riservato una brutta sorpresa di Pasqua. La squadra bianconera contro il Bolognaè riuscita a raccogliere solo un punto, trovando l'1-1 grazie al gol di Vlahovic nei minuti di recupero. Oggi la squadra è tornata in campo in mattinata, come si legge sul sito ufficiale della Juventus: "Il calendario della Juve impone di lasciarsi alle spalle la partita di ieri con il Bologna e di trascorrere in campo le feste di Pasqua e Pasquetta: mercoledì, a Torino, arriva la Fiorentina, per un appuntamento molto importante: la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il gruppo si è dunque ritrovato questa mattina: nel menu scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri, campo, con esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso palla e partitina finale per il resto del gruppo. Domani si torna in campo, sempre al mattino".