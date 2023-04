Coppa Italia, il cammino dell’Inter in vista della gara con la Juve

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con il cammino dell'Inter in Coppa Italia, in vista della semifinale di ritorno.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il percorso dell'Inter in Coppa Italia in questa stagione. I nerazzurri affronteranno domani i bianconeri, nella semifinale di ritorno, partendo dall'1-1 dell'andata. Ecco il comunicato: "Quella del 26 aprile sarà anche per l'Inter la quarta partita in questa edizione della Coppa Italia, di cui è detentrice (proprio Juve-Inter fu la finale dello scorso anno a Roma). Così il cammino dei nerazzurri.