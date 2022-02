Coppa Italia, cambia il regolamento sui gol in trasferta

La decisione del Consiglio di Lega è arrivata, secondo Il Messaggero. Come avviene nelle competizioni Uefa, non ci sarà più le vecchia norma.

Il calcio sta cambiando . I regolamenti continuano ad avere modifiche in vari aspetti del gioco, che di anno in anno prendono nuove forme e inevitabilmente influiscono sull'evoluzione di ciò che vediamo in campo. Da tempo la Uefa aveva introdotto la novità che annulla il vantaggio dei gol segnati in trasferta, che stiamo già vedendo nelle gare a eliminazione diretta delle competizioni europee. All'appello però mancava il nostro Paese ed è arrivato l'adeguamento delle regole.

Anche da noi non ci sarà più la regola dei gol in trasferta che valgono "doppio" . Dal prossimo anno la Coppa Italia inizierà ad utilizzare lo stesso metodo per gli scontri andata a ritorno . Questo è quanto emerge dalle indiscrezioni raccolte da Il Messaggero. La decisione è arrivata nell'ultimo Consiglio di Lega. Quindi le semifinali tra Fiorentina e Juventus e tra Milan e Inter saranno le ultime in cui si potrà sfruttare questa regola . Nella nostra coppa nazionale solo le semifinali si svolgono con incontri andata e ritorno, ma dalla prossima stagione anche queste partite saranno come le altre.

Una svolta per la competizione, che è il simbolo di come il calcio italiano stia provando ad adeguarsi a un modello europeo. Già in Champions League, Europa League e Conference League abbiamo visto questo cambiamento epocale di una regola che era in vigore dal 1965. La doppia sfida con la Fiorentina per la Juventus sarà quindi a suo modo storica, perché sarà l'ultima per i bianconeri con questo format. Un'occasione da cogliere per sfruttare il fortino dell'Allianz Stadium al ritorno, ma soprattutto per fare bene al Franchi, dove Dusan Vlahovic sarà particolarmente motivato a far bene. L'accoglienza per il centravanti non sarà delle migliori, nonostante i tanti gol segnati, dopo aver abbandonato i viola a gennaio. Chissà che non possano essere sue le ultime reti in trasferta a contare di più.