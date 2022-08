Coppa Italia, chi sarà l’avversario della Juve? Le possibili combinazioni

La sconfitta in finale contro l'Inter della passata stagione è una ferita ancora aperta nel cuore di milioni di tifosi bianconeri. La Coppa Italia sarebbe potuto essere l'unico trofeo della stagione 2021/22, e invece la squadra di Massimiliano Allegri ha terminato l'annata senza neanche una vittoria in bacheca. In vista della prossima stagione, quindi, l'obiettivo sarà tornare subito a vincere, anche in Coppa Italia. Ma chi saranno gli avversari della Juventus? Le squadre che hanno terminato la passata stagione nelle prime otto posizioni in classifica (tra cui la Juventus) inizieranno la competizione direttamente dagli ottavi di finale. I loro avversari non sono ancora noti, ma ieri sono finiti i 32esimi ed è quindi possibile cominciare ad immaginare il primo avversario.

Il neopromosso Monza di Stroppa è una squadra completamente rinnovata, ricca di nuovi acquisti come Sensi, Pessina e Caprari. I biancorossi non sono quindi una squadra da sottovalutare, anche se il livello della rosa è ovviamente inferiore a quella bianconera. Discorso per certi versi simile anche per l'Udinese, che al contrario non ha fatto grosse manovre di mercato ma che invece ha cambiato allenatore. I bianconeri sono quindi un'incognita, ma restano una squadra solida e difficile da affrontare. La squadra di Allegri dovrà prestare la massima attenzione, con l'obiettivo di tornare subito a vincere in tutte le competizioni. La Vecchia Signora, insieme a Inter, Milan e Roma, parte come favorita nei pronostici, ma la stagione sarà lunga e ricca di insidie. Riuscirà la Juventus a portare a casa almeno un trofeo? Buona fortuna ragazzi!