Coppa Italia 2022/2023: i possibili incroci della Juventus

Si è delineato il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia, e in attesa degli spareggi per decidere le ultime partecipanti si possono anticipare alcune possibili sfide

redazionejuvenews

La Juventus ha concluso la stagione senza vincere nessun titolo, e dopo dieci anni di vittorie è rimasta a mani vuote, nonostante due finali giocate. Le sconfitte contro l'inter in finale di SupercoppaItaliana e in finale di CoppaItalia sono state le uniche possibilità per i bianconeri di vincere un trofeo, dato che non sono mai stati realmente in lotta per lo scudetto.

Per questo la società si sta muovendo sul mercato, cercando di regalare a Massimiliano Allegri la miglior rosa possibile nel minor tempo possibile, così da poter avere i giocatori pronti per l'inizio della stagione. Molti nomi sono stati accostati alla Juventus, e tra questi quello già vicino sembra esser quello di Paul Pogba, pronto per il ritorno in bianconero, per il quale dovrebbero mancare solamente le firme. Poi la Juventus cercherà di avere una risposta da Angeli DiMaria, con il giocatore e i bianconeri che cercheranno di trovare un accordo. Poi la dirigenza continuerà a lavorare sul mercato, con la difesa che avrà bisogno di alcuni innesti, così come l'attacco e il centrocampo, per rendere la squadra più competitiva possibile in vista della prossima stagione, nella quale di punterà allo Scudetto.

Guardando a quello che sarà il prossimo anno intanto, si è delineato il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia. Le squadre partecipanti saranno 44, includendo anche quelle che parteciperanno ai turni preliminari. Le otto big del campionato di Serie A, entreranno in tabellone agli ottavi di finale, come di consueto, in programma in gara unica il 10, 12, 17 e 19 gennaio. Poi i quarti, che verranno disputati in partita secca tra il 31 gennaio e il 2 febbraio. La Juventus potrebbe incrociare la Lazio ai quarti di finale, e potrebbe ritrovare anche l'inter nella semifinale di andata e ritorno. La finale si terrà come di consueto allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 maggio 2023.