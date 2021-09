I convocati della Sampdoria per la sfida contro la Juventus

I convocati blucerchiati per Torino

redazionejuvenews

La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il match di domani delle 12.30 contro la Juventusall'Allianz Stadium. Al termine dell’allenamento sul campo 1 del centro sportivo “Mugnaini” di oggi, il mister blucerchiato Roberto D’Aversa ha comunicato la lista dei 24 convocati per la sfida con i bianconeri. Saranno indisponibili Manolo Gabbiadini, Ronaldo Vieira e Valerio Verre. Prima convocazione per il giocatore di proprietà della Juventus, Ihattaren. Di seguito riportiamo la lista dei convocati.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Ihattaren, Quagliarella, Torregrossa.

Juventus che vuole dunque la vittoria dopo la sfida vinta nel turno infrasettimanale contro lo Spezia in rimonta per 3-2. Il mister Massimiliano Allegri vuole la seconda vittoria consecutiva in campionato per dare continuità ai risultati e far tornare la squadra in fiducia per raggiungere le parti alte della classifica, zona che compete di più ai bianconeri. Il tecnico ha evidenziato in conferenza stampa come la Sampdoria sia una squadra solida e pericolosa ed ha fatto chiarezza sui giocatori disponibili e indisponibili per la partita: "Domani dobbiamo giocare bene e vincere, cosa che ci permetterebbe di andare avanti in classifica.

Dobbiamo cercare di vincere la prima partita in casa, poi penseremo al Chelsea. Ci saranno cambiamenti, c'è bisogno di recuperare energie e alcuni giocatori potrebbero riposare. Perin? Già con lo Spezia poteva giocare, domani giocherà lui, sono assolutamente sereno. Bernardeschi valuterò se giocherà dall'inizio. Kean o Morata? Sia lui che Morata stanno bene, domani mattina deciderò. Comunque giocheranno tutti e due, uno dall'inizio uno dopo. Chi non gioca domani? Non gioca Rugani. Gioca Perin in porta, poi vediamo gli altri. Non so ancora chi gioca titolare. Bonucci gioca, è un giocatore importante, non è che perché gli ho tolto la fascia non deve più giocare. Quando sta bene gioca, poi dovrà riposare anche lui".