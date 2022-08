Juventus-Spezia: i convocati di Massimiliano Allegri

La Juventus scenderà in campo questa sera contro lo Spezia, nella partita valevole per la quarta giornata del campionato italiano di SerieA. Dopo i cinque punti ottenuti nelle prime tre partite, frutto di due pareggi e di una vittoria all'esordio contro il Sassuolo, la squadra bianconera cercherà questa sera di ottenere i tre punti per continuare la sua corsa, e per preparasi al meglio alle prossime due sfide, in programma contro Fiorentina e PSG.