Juventus-Roma: i convocati per la sfida di questa sera

L'allenatore della squadra bianconera Massimiliano Allegri ha reso note le convocazioni per la partita di questa sera contro la Roma, in programma all'Allianz Stadium

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro la Roma , valvole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A . Attraverso il loro sito internet ed i canali social, la squadra bianconera ha diffuso la lista dei convocati per il match di questa sera.

Assenti i lungodegenti Pogba, Di Maria , Chiesa, Kaio Jorge e Akè, ai quali si aggiungono Bonucci, Fagioli che ha avuto un affaticamento, e Arthur, ormai completamente fuori dal progetto. Si rivede nella lista il portiere Szczesny, ed entra anche il nuovo acquisto Milik, per il quale sono arrivati i nulla osta necessari.

"Oggi alle 18:30 la Juventus ospita la Roma all'Allianz Stadium in un big match ricco di fascino, con lo spettacolo che comincerà ancor prima del calcio di inizio (qui tutte le novità che attendono i tifosi bianconeri) Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Allegri per il match, valido per la terza giornata del campionato si Serie A.