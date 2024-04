Convocati Juventus, Allegri ne convoca ventiquattro: out Milik

Tramite il proprio sito ufficializzato, la Juventus ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il match di Serie A contro la Fiorentina. Non ci sono grandi sorprese tra le fila della squadra allenata da mister Massimiliano Allegri, il quale chiama ventiquattro giocatori per la sfida dell'Allianz Stadium. Unico grande assente è Arkadiusz Milik, ancora alle prese con un elongazione che dovrebbe tenerlo ai box per qualche giorno.