Francia, i convocati per i prossimi impegni: c’è Rabiot

La nazionale campione del mondo ha reso nota la lista dei convocati stilata dal commissario tecnico Didier Deschamps per le prossime partite.

Nel prossimo fine settimana ci sarà la 30ª giornata di campionato, in cui la Juventus domenica ospiterà la Salernitana all'Allianz Stadium. Poi però ci sarà la s osta dedicata agli impegni delle nazionali . Un momento fondamentale per il calcio italiano. Dopo la disfatta delle nostre squadre in Champions League, nessuna delle quali è arrivata ai quarti di finale, chi potrebbe risollevare le sorti del calcio italiano è l' Italia , che sarà impegnata nei playoff mondiali. Prima il 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord , poi, in caso di successo, il 29 marzo contro la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia . In palio un posto nel Mondiale in Qatar .

Chi al Mondiale invece è si già qualificato, avrà modo di testare i propri giocatori in vista della rassegna iridata del prossimo autunno. È il caso della Francia. La nazionale campione del mondo in carica ha in programma infatti due amichevoli. Una sarà il 25 marzo contro la Costa d'Avorio, l'altra invece il 29 marzo contro il Sud Africa. La federazione francese quindi ha reso nota la lista dei convocati stilata dal commissario transalpino Didier Deschamps per i prossimi impegni. Tra questi ci sono anche tre giocatori della nostra Serie A: uno è Adrien Rabiot, gli altri due i milanisti Mike Maignan e Theo Hernandez. Potrebbe essere questa l'occasione giusta per il centrocampista bianconero per ritrovarsi, vista la brutta prestazione fornita contro il Villarreal nella sconfitta di ieri. L'emergenza a centrocampo continua e servirà il suo apporto nel finale di stagione in cui la Juve si gioca ancora molto. La stima della sua nazionale può aiutarlo.