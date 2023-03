Argentina, Scaloni ne convoca 35: ci sono Di Maria e Paredes

La pausa per gli impegni delle nazionali si avvicina e il ct dell'Albiceleste ha diramato l'elenco dei convocati: presenti i due bianconeri

Dopo la sconfitta di Roma, la Juventus sarà impegnata questa sera contro il Friburgo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League . Ma, se in questi giorni la squadra bianconera è impegnata su più fronti, a breve ci sarà la pausa per le nazionali . Tra le varie rappresentative impegnate c'è anche l' Argentina .

La nazionale campione del Mondo giocherà due amichevoli contro Panama, il 23 marzo, e Curaçao, il 28 marzo. Il commissario tecnico dell'Albiceleste ha convocato 35 giocatori per quelle che saranno le prime uscite dell'Argentina dopo la vittoria del Mondiale in Qatar. Tra i convocati, ci sono 7 calciatori che giocano in Serie A. Di questi, 2 sono della Juventus: Leandro Paredes e Angel Di Maria.