Continua la crescita della Juventus Next Gen

Dal 2018 al 2023 sono stati 97 i calciatori totali nelle rose della Juventus Next Gen (prima Juventus U23): 67 italiani, tradotto in percentuale il 69,1 %. Di questi 97, a conferma ovviamente della predilezione, per natura stessa del progetto, per i ragazzi più giovani, ben 84 (l’86,6%) sono stati Under 23 e appena 13 gli over.

Degli 84 Under 23, 55 sono italiani: il 65,5%. La percentuale conferma ancora una volta l’attenzione verso i talenti nostrani e, in particolare, per quelli cresciuti nel settore giovanile bianconero. Sono, infatti, il 66.7% (56 su 84) i ragazzi che arrivano in Next Gen direttamente dal nostro settore giovanile.

Dei 55 italiani, più della metà ha saputo dare il suo contributo alle Nazionali. Ben 30 sono stati convocati con l’Italia Under 20, 8 con l’Under 21 e 2 sono approdati anche in Nazionale maggiore. Alcuni esempi pratici? L’impiego costante di Turicchia al Mondiale Under 20, gli esordi in Nazionale maggiore di Fagioli e Miretti, con quest’ultimo impegnato anche all’ultimo Europeo Under 21.

Gli Under 23 hanno saputo, poi, farsi spazio anche al di fuori del mondo Juve, facendo fruttare tutto il lavoro svolto negli anni bianconeri. A parlare sono i numeri:

13 calciatori hanno giocato in altri club di Serie A, collezionando 231 presenze e giocando oltre 12000 minuti.

29 calciatori hanno giocato in Serie B, collezionando 966 presenze e giocando oltre 61000 minuti.

10 calciatori hanno giocato nei Top-7 campionati europei, collezionando 272 presenze e giocando oltre 14000 minuti.

Anche la scelta degli over non è stata casuale. Dei 13 che hanno militato in bianconero 12 sono italiani e la metà di essi è Club-Trained Juventus.

La strada che ha portato alla prima squadra è stata, come detto, estremamente trafficata. Degli 84 Under 23, 27 hanno esordito in Juventus, collezionando in tutto 202 presenze in competizioni ufficiali e giocando oltre 8000 minuti. Di seguito l’elenco dei giocatori che hanno esordito, con annesse presenze:

Fabio Miretti 47

Nicolò Fagioli 39

Matias Soulé 21

Gianluca Frabotta, Samuel Iling-Junior 18

Marley Akè 6

Enzo Barrenechea, Alessandro Di Pardo, Simone Muratore 5

Tommaso Barbieri, Radu Dragusin, Marco Olivieri, Manolo Portanova 4

Hans Nicolussi-Caviglia, Matheus Pereira 3

Marco Da Graca, Koni De Winter, Giacomo Vrioni, Luca Zanimacchia 2

Felix Correia, Paolo Gozzi, Gregoris Kastanos, Stephy Mavididi, Marten Plaumbo, Daouda Peeters, Hamza Rafia, Wesley 1

Da qualsiasi prospettiva, i numeri confermano, quindi, l’efficacia del sistema Seconda Squadra, con Juventus che si appresta a dare ulteriore continuità al progetto. Alle porte c’è, infatti, la sesta stagione di vita per la Juventus Next Gen." (Juventus.com)