Continassa: Chiesa non si allena, nessun allarme per domenica

Il calciatore non ha preso parte alla seduta odierna di allenamento ma non sembra in dubbio per la partita di domenica

La Juventus è tornata alla vittoria contro la Lazio nella partita valevole per la semifinale di andata di CoppaItalia: i bianconeri hanno portato a casa la partita grazie alle reti messe a segno da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che hanno regalato alla Vecchia Signora un piccolo vantaggio in vista della partita di ritorno in programma a fine mese allo Stadio Olimpico di Roma. Archiviata la partita, i bianconeri sono subito tornati al lavoro alla Continassa per preparare la sfida in programma domenicasera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina. La squadra dovrà cercare di tornare alla vittoria anche in campionato, per cercare di arrivare il prima possibile alla quota che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions Legue. Oggi la squadra è quindi scesa in campo al centro di allenamento, con Federico Chiesa che non si è allenato con i compagni: niente di preoccupante però, con il giocatore che è rimasto fuori per un attacco influenzale, che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza domenica sera. Milik intanto prosegue nel suo lavoro di recupero, e dovrebbe tornare a disposizione per il derby contro il Torino.