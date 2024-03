Conterio: “La Juventus non ha avanzato proposte ad Allegri”

Marco Conterio ha parlato del futuro della panchina della Juve: per il giornalista non sarebbero pervenute proposte a Massimiliano Allegri

Intervistato per Tmw, Marco Conterio avrebbe parlato del futuro della panchina della Juventus. Per il giornalista, non sarebbero ancora pervenute da parte della società delle proposte nei confronti dell'attuale tecnico Massimiliano Allegri. Inoltre, il ds Cristiano Giuntoli avrebbe una predilezione per Thiago Motta, allenatore del Bologna. Ecco le sue parole: "La Juventus continua a considerare Thiago Motta il primo nome per la prossima estate. Sul tavolo di Massimiliano Allegri non c'è nessuna proposta di rinnovo nonostante le rassicurazioni arrivate finora da Cristiano Giuntoli sui media. Il tecnico aspetta la proposta del club ma ad oggi l'idea di Giuntoli resta quella di provare a portare a Torino il tecnico del Bologna".