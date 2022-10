Conterio: “L’Instant team della Juve è fallito, Bonucci non all’altezza”

Marco Conterio , giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione della Juventus . Ecco le sue parole sui bianconeri: "Più d'ogni altra squadra, la Juventus sarebbe stata giudicata dai risultati di questa stagione perché ha creato un istant team, ovvero una squadra fatta per far subito risultato con poca progettualità e lungimiranza. Abbiamo, tutti, fatto l'errore di confondere la carta d'identità con la personalità, il talento con la dedizione a un progetto, le favole con la realtà.

Leonardo Bonucci non s'è dimostrato capitano all'altezza, gran 'trascinato' ma non trascinatore, il vice ideale ma un primo che non sa guidare i suoi, che se messo al fianco di leader sa esaltarsi e diventare grandissimo ma che se deve esser lui il motivatore porta energie e tensioni più negative che altro.