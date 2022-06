Conterio: “La Juventus è in ritardo ma ha tutto il tempo per recuperare”

Marco Conterio, giornalista, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Allegri e Dybala.

redazionejuvenews

Marco Conterio, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha parlato anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Un'altra società che è in ritardo, ma che ha tempo per recuperare, è la Juventus. A Livorno, Massimiliano Allegri e Federico Cherubini hanno discusso del futuro prossimo del club. Che nonostante la deludente scorsa stagione ha dimostrato caparbietà e convinzione (le malelingue diranno anche costrizione per un contratto oneroso e lungo): il progetto è sempre più nelle mani del tecnico. Non sarà più una Juve consegnata chiavi in mano ad Allegri ma costruita con e per lui".

Ancora sul calciomercato: "Le richieste sono chiare. Paul Pogba in mezzo. Angel Di Maria sull'esterno, e nelle prossime ore a Ibiza si gioca la gara del dentro o fuori col Fideo. Un vice Dusan Vlahovic d'esperienza, Allegri vuole il suo Giroud. Poi pure un altro uomo d'attacco, e stante la difficoltà nella conferma di Alvaro Morata il nome di Nicolò Zaniolo resta forte e primario per i bianconeri. Poi un difensore pronto per prendere giocarsi con Leonardo Bonucci e con Matthijs de Ligt i due posti in difesa. Allegri ha pure ribadito la sua lista di partenti, da Arthur a Ramsey, da Alex Sandro a Pellegrini passando anche per Rabiot".

Su Dybalae l'Inter: "La terza grande al centro del mercato è l'Inter che, a differenza della Juventus, ha un enorme vantaggio. Può prendersi il rischio d'impresa di fare anche degli "anticipi di cassa", come il prestito di Romelu Lukaku, l'ingaggio di Paulo Dybala e non solo, nonostante la situazione deficitaria delle casse. Questo perché ha dei capitali in casa, dei giocatori con i quali teoricamente potrebbe sistemare costi e conti. La Juve, eccezion fatta per Vlahovic, Locatelli e Chiesa, freschi e nuovi protagonisti del progetto, non ha dei Lautaro Martinez, dei Nicolò Barella, dei Milan Skriniar, degli Alessandro Bastoni se non Matthijs de Ligt che ha potenzialmente la certezza di poter vendere al miglior milionario offerente".