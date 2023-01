Conte: “Sono felice qui, voglio restare al Tottenham”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha detto la sua sul futuro, parlando anche della permanenza in Inghilterra con gli Spurs.

redazionejuvenews

Antonio Conte, allenatore del Tottenham ed ex calciatore ed allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro. Infatti, l'ex Inter e Chelsea ha il contratto in scadenza a giugno 2023, e anche il suo profilo potrebbe essere attenzionato per il dopo-Allegri, considerando che l'attuale tecnico della Juventus è in bilico, e a fine stagione potrebbe esserci un addio.

Ecco le sue parole: "Stiamo cercando di realizzare le basi del nostro progetto, come ripeto da quando sono arrivato. Non ho detto che ci servono giocatori, ho solo ricordato cosa stiamo facendo. Io ho un contratto qui per aiutare il club a costruire e a realizzare il suo progetto. Sono felice qui, sono felice di restare. Mi sta piacendo questa esperienza al Tottenham, come stiamo lavorando: ho trovato un club moderno, ho un buon rapporto con tutti, ho trovato dei buoni giocatori.

Ad ora sono al Tottenham e il club ha il mio massimo impegno per aiutare a realizzare questo progetto, per costruire qualcosa di importante. Poi che io continui a farne parte o no dipende da me e dal club, perché nella realizzazione di questo progetto possono succedere mille cose, da un allenatore che viene esonerato a differenze di vedute".