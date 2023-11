Conte: “Ritorno alla Juventus? I matrimoni si fanno in due…”

Antonio Conte, ex calciatore ed allenatore della Juve, ha detto la sua a Il Corriere del Mezzogiorno. Ecco le sue parole: "I matrimoni si fanno sempre in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi intorno per ampliare le mie conoscenze.