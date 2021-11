Conte: “Con l’Inter rovesciata una monarchia sportiva in due anni”

Il tecnico del Tottenham ha parlato a tutto campo della sua carriera passata presente e futura

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, con uno sguardo alla sua carriera in panchina passata, presente e futura: " Ricreare il ciclo della Juve è stato duro , perché ce la giocavamo contro il Milan di Ibra, Nesta e Thiago Silva; contro l'Inter del Triplete e il Napoli di Cavani, Lavezzi e Hamsik... Ma il vero capolavoro è stato lo scudetto con l'Inter. In due anni abbiamo rovesciato una monarchia sportiva . Se non ci fossimo stati noi a interrompere il ciclo bianconero , la Juve sarebbe ancora lì davanti. Quando batti qualcuno, ne mini le certezze".

"No, assolutamente. Non pensavo potesse finire la mia avventura nerazzurra".

"Sono situazioni diverse. Ma quando si crea l’opportunità di tornare da protagonisti in Premier è difficile dire no. Sicuramente la loro partenza ha impoverito il calcio italiano. Sono due stelle".

E ha avvantaggiato magari la fuga in vetta di Milan e Napoli... Come vede la corsa scudetto?

"Spero di sì. C’è solo un avversario da temere: il Portogallo. È una squadra forte, piena di giocatori di qualità, non solo Ronaldo. Le altre non mi preoccupano, ma con loro la sfida è alla pari. Abbiamo vinto un Europeo stupendo tutti, anche noi stessi. Quando imprese così, un po' impreviste, accadono vuol dire che tutto ha funzionato alla perfezione e le stelle erano tutte allineate. Durante il percorso europeo sono cresciuti entusiasmo e fiducia. Ci siamo meritati gli episodi favorevoli: la palla che prende il palo ed entra, il gol di Arnautovic annullato per un niente, il giocatore che si fa male e chi lo sostituisce risolve la partita, le sfide con Spagna e Inghilterra vinte ai rigori... Dopo che diventi campione però, crescono le pressioni, gli altri contro di te giocano la partita della vita, le aspettative crescono. E magari ti capita che la palla dopo aver preso il palo stavolta esce, che il gol avversario è valido e che sbagli due rigori con la Svizzera tirati da uno, Jorginho, che non li sbaglia mai. L’Italia deve recuperare la magia, l’alchimia giusta, la rabbia. E sperare che le stelle tornino ad allinearsi".