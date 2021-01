Conte: “In Italia nessuno ha colmato il gap della Juve. Quando vuoi capire a che livello sei devi paragonarti ai bianconeri”

TORINO – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista di Inter-Juventus: “Derby d’Italia? Una partita tra due squadre che hanno l’ambizione di lottare per vincere e ottenere qualcosa di importante. Ogni gara è importante, tutte mettono in palio i tre punti, inevitabile che la Juventus rappresenti un parametro per tutte, in questi anni ha stradominato in Italia. Quando vuoi capire a che livello sei, inevitabile paragonarti alla Juventus. Juve favorita per lo scudetto? Non voglio indicare favoriti e non, noi dobbiamo avere grandissimo rispetto nei confronti di chi vuole continuare a dominare per il decimo anno di fila. Li rispettiamo per ciò che hanno fatto, negli anni passati poi non c’è stata storia. Noi l’anno scorso abbiamo accorciato a livello di punteggio, speriamo anche quest’anno di poter fare lo stesso. Prima la Juve davano 20-25 punti di distacco alle concorrenti: non una bella cosa“.

Poi ancora: "Il gap? Penso che nessuna squadra in Italia può dire di averlo colmato. Per nove anni hanno dominato e operato in maniera importante, riuscendo a cambiare, a ringiovanire pur non rinunciando all'esperienza. Anche quest'anno mettono Chiesa, Morata, McKennie e Kulusevski: c'è un grande lavoro e ogni anno cercano di migliorarsi. In Italia lo abbiamo fatto anche noi rispetto al passato, ma non c'è nessuno che ha ancora colmato il gap. Vidal? Ha esperienza e storia dalla sua parte per consentirgli di affrontare nella giusta maniera questa partita. Parliamo di un calciatore che ha vinto tanto e giocato in grandi club. Sono sicuro farà bene. Vale anche per gli altri. E' una gara che va affrontata nella giusta pressione, senza appesantire troppo gambe e testa. In cosa deve migliorare l'Inter? Nella cattiveria e nell'agonismo, nel sentire il sangue – sportivamente parlando – di una determinata partita e quindi ammazzarla".