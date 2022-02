Conte fa marcia indietro: “Aiuterò il club fino alla fine”

Il tecnico del Tottenham è tornato a parlare dopo lo sfogo della scorsa settimana del quale aveva parlato delle difficoltà che sta incontrando

Queste le parole che Conte aveva pronunciato la scorsa partita: "Possiamo anche aver giocato bene ma abbiamo perso. Sono quattro sconfitte nelle ultime cinque, questa è la realtà e parla chiaro. Non è normale per me. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo. Il Tottenham mi ha chiamato per cambiare le cose, sto facendo di tutto ed evidentemente non è sufficiente. Qui i giocatori sono sempre gli stessi, gli allenatori cambiano ma i risultati no. E per me è frustrante. Potrei stare zitto e chiudere gli occhi ma per me non è una situazione accettabile. Sono troppo onesto per accettarla, lo chiarirò con il club e il club dovrebbe fare le sue riflessioni su di me. Non è giusto e non è bello continuare a perdere, non lo merita nessuno".