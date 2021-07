Conte: “Covid drammatico per il calcio. Vi spiego il segreto del Mancio..”

L'ex allenatore dell'Inter ha parlato

L?ex allenatore di Juventus ed Inter, nonché ex commissario tecnico dell'Italia, Antonio Conte, ha parlato intervistato dai microfoni de L'Equipe: "Sì, è un Europeo speciale perché la pandemia ha condizionato molto la preparazione delle squadre. Il livello di gioco di qualche squadra, anche di alcune delle favorite che sono già state eliminate, ne ha risentito. Il Covid ha avuto un effetto drammatico per il calcio. È normale che nella preparazione di questo Europeo, in alcuni casi, i CT abbiano preferito la qualità individuale. Questo perché la pandemia non ha permesso di lavorare sull’identità di gioco. Alcuni meccanismi non si possono improvvisare ma si ottengono attraverso il lavoro".

"L'Italia è una delle squadre che fanno eccezione perché ha trovato un equilibrio tra la fase offensiva, quella difensiva e un gioco collettivo. Non si rimane imbattuti per 31 partite per caso. Rispetto alla mia Italia del 2016 ci sono delle analogie: il punto in comune più importante è che stiamo parlando di due squadre con il proprio equilibrio e la loro identità di gioco. Poi, si può giocare col 3-5-2 come facevo io o col 4-3-3 come fa Mancini. Dipende dalle caratteristiche e dalla qualità dei giocatori, ma quello che è fondamentale è sempre dare un’idea, una fisionomia, un DNA. Riuscire in questo non è facile per un CT perché il tempo a disposizione per lavorare col gruppo è poco. Bisogna saper sfruttare ogni piccolo momento".