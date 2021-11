Conte: “Con l’Inter ho interrotto la striscia di vittorie della Juve durata 9 anni di fila”

Antonio Conte ha parlato

redazionejuvenews

Antonio Conte, nuovo allenatore del Tottenham e ex della Juventus, ha parlato durante la presentazione ufficiale del suo nuovo club: "Se potevo finire qui anche la scorsa estate? Sì, e sinceramente c'è stata una chiamata dal Tottenham quest'estate e sono stato molto chiaro con il Tottenham perché avevo appena finito con l'Inter, due stagioni importanti , due stagioni molto dure e, onestamente, non era il momento giusto per ricominciare un'altra esperienza, questa volta con il Tottenham, un club importante in Inghilterra, un club importante nel mondo.

Ero sicuro di aver bisogno di una pausa, soprattutto dopo due intense stagioni in Italia con l'Inter. Questa esperienza è stata fantastica e in due anni abbiamo vinto il campionato, secondo posto nella prima stagione, finale di Europa League dopo 10 anni, e poi abbiamo vinto il campionato. Abbiamo rotto la striscia vincente della Juventus, nove anni di fila. Di sicuro, emotivamente, era troppo intenso. Sono sicuro di aver bisogno di una pausa, e soprattutto di non prendere un'altra squadra in quel momento. Devo essere convinto al 110 per cento perché quando inizio sono totalmente coinvolto nella situazione.

Sono estremamente felice di tornare ad allenare, e di farlo in un club di Premier League che ha l'ambizione di essere di nuovo protagonista. Il Tottenham Hotspur ha strutture all'avanguardia e uno dei migliori stadi del mondo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per trasmettere alla squadra e ai tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto, come giocatore e come allenatore. L'estate scorsa la nostra unione non è avvenuta perché la fine del mio rapporto con l'Inter era ancora troppo recente ed emotivamente troppo coinvolta con la fine della stagione, quindi ho sentito che non era ancora il momento giusto per tornare ad allenare. Ma l'entusiasmo contagioso e la determinazione di Daniel Levy nel volermi affidare questo incarico avevano già colto nel segno. Ora che l'occasione è tornata, ho scelto di coglierla con grande convinzione".