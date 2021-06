Conte: “Anno sabbatico? Sfrutterò al meglio una situazione non voluta”

Lex allenatore dell'Inter ha parlato

SUL FUTURO - "Sarà un anno in cui cercherò di studiare, vedrò calcio e approfondirò determinate situazioni. Cercherò di sfruttare nel migliore dei modi una situazione non voluta. Va bene così, magari sfrutterò il periodo per stare di più con la famiglia e al tempo stesso lavorare. Come dico sempre il calcio è in evoluzione e va avanti".

SU ERIKSEN - "Eriksen ? Sono stati momenti orribili che ho vissuto da solo purtroppo. Sono momenti in cui vorresti avere qualcuno a fianco. E' accaduto qualcosa di brutto, ci saremmo rimasti male per chiunque ma se sei stati un anno e mezzo con una persona e la vedi con gli occhi sbarrati stai male. Mi ha colpito in maniera profonda. Sono contento perché si è risolta nella maniera migliore, Christian è tornato a vivere ed è la cosa più importante. Che ritrovi la serenità con la sua famiglia. Bisogna ringraziare i compagni per la compostezza avuta e chi è intervenuto perché per queste situazioni bisogna essere preparati. Accadono una volta su centomila. Auguro a Christian di stare sereno e tranquillo e godersi la vita. Ci sarà il tempo per fare le valutazioni. Oggi la cosa più importante è vivere, il calcio verrà dopo".