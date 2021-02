Conte alza il dito medio, Agnelli risponde a fine partita: “Ora mettitelo nel c…”

TORINO – La Juventus ha guadagnato ieri sera l’accesso alla finale di Coppa Italia grazie al pareggio per 0-0 contro l’Inter. I bianconeri si sono infatti qualificati in virtù della vittoria ottenuta nella partita di andata a San Siro per 1-2 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha risposto al momentaneo vantaggio di Lautaro Martinez. Ora i bianconeri aspettano di conoscere la loro avversaria, che uscirà questa sera dalla sfida di ritorno tra Atalanta e Napoli, dopo lo 0-0 delle due squadre della scorsa settimana al Maradona.

Ieri sera durante e dopo la partita non sono mancati gli screzi, con protagonisti il tecnico dell’Inter Antonio Conte e la panchina bianconera prima, e il Presidente Andrea Agnelli dopo. Il tecnico della squadra nerazzurra alla fine del primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, ha rivolto il dito medio alla panchina bianconera, scatenando anche una discussione nel tunnel. Il Presidente della Juventus, ha aspettato la fine della partita per rispondere, come hanno immortalato le telecamere della RAI: “Ora mettitelo nel c… quel dito. Cogl..”. Un chiaro riferimento a quanto fatto dal tecnico dell’Inter al fischio finale del primo tempo, che potrebbe portare il tecnico ad incorrere in una squalifica.

Ai microfoni del post partita, il tecnico dell’Inter ha commentato l’episodio, manifestando mancanza di rispetto da parte della Juventus per tutto l’arco della gara: “Fonti della Juve parlano di un alterco in tribuna a fine partita? Le fonti della Juve dovrebbero dire la verità e credo che il quarto uomo dovrebbe riferire quello che è successo lungo tutta la gara. Ci vorrebbe più sportività e più rispetto verso chi lavora”. A questo punto la risposta è stata affidata ai canali social bianconeri, che con un tweet tagliente hanno risposto all’ex giocatore: “Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª volta nella sua storia. Di seguito si propongono il match report di Juve-Inter e le parole del Mister”.