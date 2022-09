Conte: “Io alla Juve? Grave mancanza di rispetto verso Allegri e me”

L'ex allenatore dela Juventus, ora al Tottenham, ha commentato le voci che lo vogliono di ritorno sulla panchina della squadra bianconera

La Juventus ha iniziato malamente la stagione, sia in campionato che in Champions League. Se in campionato infatti i bianconeri hanno ancora tempo per rialzarsi, la strada in coppa sembra essere stata compromessa dalle due sconfitte nelle prime due giornate, che hanno inguaiato non poco la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è finito, in questo inizio di stagione, nel mirino delle critiche di tifosi e stampa, con qualcuno che è arrivato a ventilare l'ipotesi dell'esonero e del ritorno a Torino di Antonio Conte.

Queste voci sono state commentate dal diretto interessato, allenatore ora del Tottenham, che ha detto la sua sulla situazione creatasi: "È una roba incredibile. In questo periodo penso che sia un mancanza di rispetto nei confronti di Allegri e anche nei miei che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione e ho già risposto molte volte a questo tipo di domande: ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo quest'esperienza qui. Abbiamo un'intera stagione per trovare la migliore soluzione per la società e per me e di sicuro sto bene a Londra. Ho un ottimo rapporto con il presidente e con Paratici. Non vedo alcun problema, ci sono dei contratti firmati e non voglio sentirne più parlare".

Conte ha poi avuto un pensiero per quanto accaduto a Richarlison durante l'amichevole tra Brasile e Tunisia disputata a Parigi martedì scorso, quando al suo indirizzo sono state lanciate delle banane: "Penso che dobbiamo guardare il lato positivo: ha giocato con la nazionale e ha segnato. Poi quanto accaduto è surreale, perché assistere a episodi di questo tipo nel 2022 è imbarazzante per tutti. Di certo mi auguro che queste persone siano bandite dagli stadi per il resto delle loro vite. È sconfortante trovarsi a commentare simili situazioni".