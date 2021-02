Conte: “Perso per due regali, ennesima ottima prestazione”

TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato dopo la semifinale di andata della Coppa Italia, persa contro la Juventus per 1-2, con i nerazzurri che si sono fatti rimontare da una doppietta di Cristiano Ronaldo. Il tecnico nerazzurro ha analizzato il match ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto tutto noi, nel primo tempo abbiamo fatto due regali e la Juve non ci ha messo del suo per segnare. Abbiamo commesso due grosse ingenuità che hanno permesso loro di andare sul 2-1. Per il resto c’è stata l’ennesima ottima prestazione, con tante occasioni create. Bisogna però concretizzare perché poi parliamo di un risultato negativo. I ragazzi hanno dato tutto, hanno messo alle corde la Juve; meritavamo molto, ma molto di più del risultato finale. A Torino bisognerà vincere con due gol di scarto. Non sarà una passeggiata perché c’è davanti una squadra forte. Pensiamo alla gara di Firenze poi penseremo alla sfida di martedì”.

“Le assenze? Sicuramente Romelu e Hakimi sono importanti per noi, però ribadisco il concetto espresso prima: la squadra ha fornito una buonissima prestazione. Ci sono stati due infortuni grossi da parte nostra che potevano essere evitati. Poi il non essere stati in grado di concretizzare occasioni clamorose spiega il risultato. Non bisogna attaccarsi agli assenti, chi ha giocato ha fatto il suo dovere in maniera piena. Ora dobbiamo preparare la partita tosta con la Fiorentina”.

“Il rigore di Cuadrado? Non l’ho rivisto, l’importante è che lo abbia visto chi doveva. Mi auguro vengano sempre prese le decisioni giuste, a favore o a sfavore. Abbiamo preparato la gara sapendo le cose positive e le cose che potevano metterci in difficoltà. Abbiamo preparato la sfida allo stesso modo, non mi sembra che la Juve nel primo tempo abbia creato chissà cosa o Handanovic abbia fatto grandi parate. Se non commettevamo quei due errori…”

