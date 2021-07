Consigli: “Locatelli grande Europeo, meno male non ha tirato il rigore in finale..”

Il portiere del Sassuolo ha scherzato

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha parlato intervistato dai microfoni di Sassuolo Channel, ai quali ha parlato dei suoi compagni di squadra andati in Nazionale: "Io ho visto la finale in camera perché mi piace guardare le partite da solo, ho sofferto parecchio. Quando ho visto Domenico Berardi che camminava da centrocampo per andare a tirare il rigore, non so se lui era tranquillo, a me il cuore era partito, ero teso per lui. Mi auguravo facesse gol. Tira bene i rigori, sono felicissimo. Donnarumma è grosso. L'aspetto psicologico per gli inglesi non era semplice. Non è facile vedere un animale di due metri quando apre le braccia riempie la porta. Poi nelle parate ha letto bene la traiettoria, ha capito dove andava, si è mosso prima, ha fatto delle parate anche semplici per la bravura che ha".