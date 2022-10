Allegri: “Da domani inizia una nuova stagione, Locatelli leader del futuro”

Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma contro il Bologna domani sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium di Torino

La Juventus scenderà in campo domani sera nella partita contro il Bologna, valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

Sul rientro dei nazionali: "Da domani inizia una nuova stagione, eravamo partiti bene, poi abbiamo mollato, con brutte prestazioni. Abbiamo fatto 3 sconfitte, domani troviamo un Bologna che nell'ultima ha demeritato. I giocatori sono tornati bene, soprattutto gli italiani e i serbi".

Sulla posizione di Bonucci: "Aveva giocato tre partite di seguito, va gestito, ha 35 anni, abbiamo una partita ogni due giorni".

Sul periodo: "Stiamo cercando di riportare la Juventus vincere con lavoro e passione. Normale che dopo tanti anni di vittorie non è una cosa accettata bene, dobbiamo metterci tutti in discussione. Ci sono avversari importanti. Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri meno bene, però devi essere pronto a riportare le cose sulla retta via. Abbiamo tutto il tempo per recuperare sia in campionato che in Champions. Fortunatamente il calcio ti dà subito la possibilità di ripartire".

Sui rientri: "Alex Sandro, Locatelli e Rabiot? Stanno bene, queste due settimane di sosta son servite per recuperarli sia mentalmente che fisicamente. Son tutti pronti per giocare, hanno lavorato bene".

Sul modulo a due punte: "La svolta bisogna darla tutti. In questo momento senza Di Maria cerchiamo di sfruttare i due attaccanti. Abbiamo una partita ogni due giorni, è difficile avere un undici base".

Sul futuro: "Ora dobbiamo solo stare zitti, questo non è il primo momento così che passo. L'importante è avere voglia, crearsi una sfida da poter vincere. Siamo consci del momento che abbiamo attraversato. Da domani inizia un blocco di dodici partite che è una cosa che non abbiamo mai affrontato".

Sugli infortunati: "L'unica cosa che posso dire è che Chiesa la prossima settimana comincerà a toccare un po' di più la palla. Pogba non ha ancora corso, bisogna vedere le evoluzioni. Per giocare deve passare ancora tanta acqua sotto ai ponti".

Sulle interviste degli ex calciatori: "Ai ragazzi andati via posso solo fare un in bocca al lupo perché hanno dato tanto alla Juve e hanno anche ricevuto".

Sulle riunioni: "Le critiche le abbiamo lette, sono giuste. Abbiamo vinto solo due partite. In questi momenti fare troppe riunioni, parlare... Bisogna vincere la prima partita di domani. Parla il rettangolo verde, in questo momento non siamo in condizioni di dire A".

Su Locatelli: "Manu l'hanno scorso ha fatto un campionato straordinario, questa stagione è partito un po' male, lui lo sa. Per il futuro può essere un leader, sia per le qualità morali che quelle tecniche".

Sulle critiche: "Ciro ho letto, è stato geniale. Purtroppo il mondo viaggia così, quello che si dice ora fra venir minuti non vale più. Noi dobbiamo essere concentrati sul campo, poi dall'esterno si parla, si dice, si fa poco". Ma parlando di mercato, ci sono novità molto grosse: Vlahovic al Psg, Cherubini sfida lo United<<<