Condò: “Un pareggio andrebbe bene sia alla Juventus che all’Inter”

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato della prossima sfida in Serie A tra Inter e Juventus. Per il giornalista, nessuna delle sue squadre disdegnerebbe il risultato finale di parità. L'Inter conserverebbe così un margine dagli inseguitori; la Juventus potrebbe sfruttare il momento ricco di impegno dei nerazzurri per rosicchiare punti in classifica. Ecco le sue parole: