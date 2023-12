Condò: “Allegri ha creato una Juve difensivamente invulnerabile”

Ospite a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato della forza della Juventus di questa stagione. Ecco cosa ha detto: "La Juventus ha fatti grandi passi avanti rispetto all'inizio della stagione. Tanto che Allegri, che continua a dire che a loro interessa il quarto posto, ha iniziato a dire per il momento. Fino a qualche settimana fa neanche lo diceva mentre tutti noi la vediamo già da tempo in corsa per lo scudetto".