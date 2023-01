Juve, quando torna Vlahovic? Ecco come procede il suo recupero

La Juventusieri ha vissuto una serata da incubo al Maradona. Il Napoli ha travolto i bianconeri per 5-1 in un match dominato per quasi tutti i 90 minuti. Un duro colpo per la squadra di Allegri, che dopo gli otto successi di fila si era riportata in scia e sperava di riaprire la lotta Scudetto. Contro i partenopei sicuramente la difesa è andata molto male, ma la Juve resta comunque la squadra che ha subito meno gol in Serie A. Per l'attacco invece la situazione è diversa.