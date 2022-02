Serie A, comunicati anticipi e posticipi di 27a e 28a giornata

Sono stati comunicati dalla Lega Serie A gli anticipi e i posticipi di 8a e 9a giornata di ritorno. Ecco il quadro completo delle partite.

La squadra bianconera quindi affronterà l'Empoli nell'anticipo del sabato, dopo aver giocato l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreale prima della semifinale d'andata di Coppa Italia, allo stadio Artemio Franchi, contro la Fiorentina, in cui Dusan Vlahovicse la dovrà vedere con il suo recente passato. A seguire invece la Juve giocherà di domenica la sfida casalinga contro lo Spezia di Thiago Motta. Due partite da vincere assolutamente, nel tentativo di risalita ai vertici della classifica e di tenere vivo il sogno proibito dello Scudetto. Max Allegri per ora getta acqua sul fuoco e parla solo di lotta per il quarto posto, ma la speranza a Torino cova sotto la cenere. Anche perché in queste due giornate, abbordabili sula carta, le avversarie avranno qualche scoglio da superare in più. Nella ventisettesima giornata il Napoli affronterà in trasferta la Lazio, mentre nel turno successivo l'Atalanta andrà in casa della Roma e ci sarà lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Bisogna far bottino pieno.