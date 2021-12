Tanti auguri presidente! La Juventus festeggia i 46 anni di Andrea Agnelli

La Juventus ha festeggiato il compleanno di Andrea Agnelli. Oggi, infatti, il presidente bianconero compie 46 anni. Auguri!

Oggi è il compleanno del presidente della Juventus Andrea Agnelli . Ecco il comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale con cui il club bianconero lo ha voluto festeggiare: "«La Juve ci ha dato tanto, in questi anni. E’ il momento di restituire». Partiamo proprio da questa frase, pronunciata pochi giorni fa da Mister Allegri, Capitan Chiellini e Federico Bernardeschi, per augurare buon compleanno al nostro Presidente. La Juve ha dato tanto, tanto ha da dare e tanto darà ancora. E questa Juve che, dal 2011 è stata capace di costruire qualcosa di mai visto, nella storia nostra e di tutto il calcio italiano, ha tanti attori, mille volti, molti protagonisti e una firma indelebile: quella di Andrea Agnelli, che oggi compie 46 anni.

“Restituire” significa dare ogni giorno il massimo in campo, se si è giocatori, continuare a sostenere i ragazzi e il Club, se si è uno dei milioni di tifosi che quella passione non la hanno mai fatta mancare e sono e saranno sempre al nostro fianco . Passione, lavoro, impegno. Amore per la Juve. E’ il regalo di compleanno più bello che tutti noi possiamo fare ". (Juventus.com)

Diventato presidente della Juventus nel 2010, Andrea Agnelli è senza dubbio uno dei presidenti più vincenti della storia bianconera. Da quell'anno in avanti, infatti, la Juve ha vinto ben nove scudetti consecutivi (dal 2010 al 2019), miglior striscia vincente di sempre nel campionato italiano di Serie A. Alcune stagioni in particolare sono state memorabili: quella 2011-12, dove la Juventus vinse il campionato da imbattuta, o quella 2013-14 dove fece il record di punti in una stagione, 102. Dopo tanti anni di dominio incontrastato sulla Serie A, nelle ultime stagioni la squadra è entrata in un momento di crisi, o meglio di ricostruzione. Il ciclo vincente sembra ormai essere giunto al termine. Ora è il momento di ripartire più forti di prima, sempre sotto la sapiente del presidente Agnelli. Auguri!