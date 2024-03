Compagnoni: “Non credo che il problema di Chiesa sia tattico”

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sky Sport sul momento negativo di Federico Chiesa: "Il problema di Chiesa non credo sia tattico. Lui ama giocare attaccante esterno, però ricordo che suo padre nacque ala destra e diventò una formidabile prima punta. Non è impazzito Allegri che insiste a farlo giocare seconda punta, lì può segnare molto di più. Il problema non è la collocazione in campo, ma che dopo infortunio non è tornato il giocatore straordinario ammirato all’Europeo. Forse non riesce a fare le cose che faceva prima, non ha recuperato al 100%".