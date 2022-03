Compagnon: “Gruppo più unito. Ci sta permettendo tante cose”

Il calciatore ella Juventus Under23 Mattia Compagnon ha parlato intervistato dai microfoni del sito ufficiale bianconero in vista del math

redazionejuvenews

Il giocatore della JuventusUnder23MattiaCompagnon ha parlato intervistato dai microfoni di JTV. "Domenica la Juventus Under 23 tornerà in campo e affronterà la Pro Sesto nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C. A due giorni dalla trasferta contro i lombardi, Mattia Compagnon ha raccontato il suo ottimo momento di forma, analizzando l'importante striscia di risultati utili consecutivi.

IL MOMENTO DI MATTIA

«Fisicamente mi sento molto bene perché ho raggiunto uno stato di forma ottimale. Sento soprattutto la fiducia di Mister Zauli e cerco di fare del mio meglio per ripagarla. Dal punto di vista tecnico mi chiede, e ci chiede in generale come squadra, di sbagliare il meno possibile. È sulla fase difensiva, però, che insiste maggiormente chiedendo sempre massima concentrazione perché una volta gestita bene questa fase diventa più semplice essere pericolosi in quella offensiva. Personalmente sono cresciuto soprattutto mentalmente, mi sento molto più tranquillo e questa tranquillità mi ha portato a essere spensierato in campo e a dimostrare tutto il mio valore. Forse è stato proprio il primo gol a darmi fiducia. Da lì ho trovato la giusta serenità per rendere al meglio sfruttando le mie caratteristiche. Ho iniziato a giocare più sciolto, la strada è stata più in discesa».

CINQUE RISULTATI UTILI CONSECUTIVI

«Il gruppo è sempre più unito e secondo me è questo l’aspetto che maggiormente ci ha permesso di ottenere un filotto così importante. C’è grande fiducia all’interno dello spogliatoio e penso che ci sia anche maggiore consapevolezza del nostro valore, come collettivo. Siamo una squadra molto forte e possiamo giocarcela con tutte le avversarie. Cerchiamo di continuare a cavalcare quest’onda positiva».

LA PRO SESTO

«La Pro Sesto è una squadra molto in forma in questo momento, di conseguenza sarà fondamentale non abbassare il nostro livello di gioco, che è stato pressoché sempre alto in queste ultime partite, anzi se possibile cercheremo di alzarlo ulteriormente. Non dobbiamo perdere punti nel nostro cammino perché saranno quelli che ci permetteranno di raggiungere la migliore posizione nella griglia play-off. Saremo chiamati a fare una grande prestazione».

UNA SETTIMANA DI LAVORO “CLASSICA”

«È stato positivo tornare ad avere una settimana “lunga” per lavorare e soprattutto per permetterci di recuperare le giuste energie, fisiche e mentali. Cambia e non poco avere una settimana piena per poter lavorare piuttosto che soltanto due o tre giorni. La gara di domenica l’abbiamo preparata bene e il nostro obiettivo sarà quello di continuare la serie di risultati utili consecutivi».

IL RUOLO DEI GIOCATORI ESPERTI

«Il nostro è un gruppo molto giovane e avere in squadra giocatori di grande esperienza come Poli, Iocolano e Brighenti è sicuramente un valore aggiunto molto importante. Dal punto di vista della concentrazione, in allenamento e in partita, il loro apporto è fondamentale perché tengono sempre ai massimi livelli il nostro grado di attenzione e i loro consigli e incoraggiamenti ci danno fiducia per continuare a crescere e a migliorarci. Sono un punto di riferimento per noi e alzano il livello della nostra squadra»" (Juventus.com)