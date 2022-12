Comotto: “Juve? Paratici sembra essere il capro espiatorio”

Gianluca Comotto, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a "1 Football Club", parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Paratici? Dà l'idea di essere classificato come capro espiatorio. In questa situazione, la Juve ha lievemente esagerato in un procedimento non ovviato soltanto da questo club; tuttavia, ha oltrepassato il limite. I numeri in Italia devono sempre tornare, ma il problema è all'origine, poiché il calcio ad oggi è divenuto insostenibile. Anche se alcune società come il Napoli hanno intrapreso un percorso adeguato per poter crescere".