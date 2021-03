Comolli (pres. Tolosa): “Juve fa speculazione, ha 120 giocatori sotto contratto. Li prende a 1 per rivenderli a 5”

Il presidente del Tolosa ha parlato

TORINO - Damien Comolli, presidente del Tolosa, ha parlato in una intervista a Le Monde lanciando un duro attacco alla società della Juventus. Queste le sue parole: "Come uscire dalla crisi finanziaria data dalla pandemia? Si dovranno rivedere gli stipendi, il personale assunto, valutare azioni a largo raggio per il triennio 2021/2023. A meno che non si faccia speculazione, come la Juventus Questa cosa qui non la chiamo trading ma speculazione. La Juventus, che ha 120 giocatori sotto contratto ma va avanti con uno zoccolo duro di massimo 25. Perché avere così tanti calciatori? Magari questa cosa permette di avere dei ricavi supplementari grazie alla vendita di calciatori che non hanno nessuna intenzione di utilizzare in prima squadra. L'idea è di comprarli a un milione per rivenderli a cinque. Anche altri club lo fanno, ma non c'è correttezza nei confronti delle persone. Io non sottoscrivo affatto questa pratica amministrativa. E non credo sia questa che ci permetterà di uscire dalle difficoltà. L'obiettivo è di coltivare i giovani all'interno del club, quello è il vero valore aggiunto".